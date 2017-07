Ha quedat afectada la mobilitat dels viatgers de la línia s'estan habilitant serveis alternatius per careretera entre Móra la Nova i Reus

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 19:07

Pocs minuts abans de les 18 h, tres vagons d’un tren de mercaderies s’han sortit de la via entre les localitats dels Guiamets i Marçà, al Priorat, sense causar danys personals i per causes que es desconeixen i que REnfe ha anunciat que investigarà.



Adif i Renfe estan desplaçant tècnics i maquinària fins el punt de la incidència per treballar en les tasques de retirada del material rodant i de reparació dels danys que s’hagin pogut causar a la infraestructura.



Com a conseqüència del descarrilament, el tren que feia el trajecte Flix – Barcelona de les 17.12 h ha quedat aturat i s’han activat els protocols per portar els 36 usuaris a la seva destinació.



Per tal de facilitar la mobilitat dels viatgers de la línia R15 (Barcelona Estació de França – Ribaroja d’Ebre per Tarragona i Reus), s’està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Móra la Nova i Reus.