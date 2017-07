Torredembarra recupera la memòria històrica de l'ofici dels boters

L’exposició ‘La memòria dels Boters’ i el documental amb el mateix títol es poden veure fins el 8 de setembre al Pati del Castell

Actualitzada 13/07/2017 a les 09:28

La recuperació de la memòria històrica de l’ofici dels boters, una professió estretament vinculada a Torredembarra, ha estat l’objectiu de la Regidoria de Cultura del consistori del municipi, que ha fet una intensa tasca de recerca els darrers mesos per aconseguir-ho. Els fruits d'aquesta labor s’han materialitzat en un llibre, una exposició i un documental, inaugurats el passat 9 de juliol. Es tracta del llibre L'ofici de boter a Torredembarra, segles XVIII-XX i la l'exposició La memòria dels Boters, que compta amb un audiovisual amb el mateix títol.La publicació, escrita per Gabriel Comes i Jordi Suñé i editada per l'Ajuntament de Torredembarra, consisteix en un recull àmpliament documentat entorn l'artesania de la bota. Prenent com a punt de partida el context socioeconòmic de Torredembarra als segles XVIII-XX, l'obra fa un recorregut per l'ofici, descrivint eines i materials, el procés de manufactura de la bota o la conjuntura professional de l'activitat, tot emmarcat en la indústria de la Torre, incidint, en cada cas, en les empreses boteres més representatives de la vila. El llibre es pot adquirir per 15,70 euros a les dependències de la Regidoria de Cultura i, properament, a les diferents llibreries de la vila.Pel que fa a l’exposició, “La memòria dels Boters” recull tots aquells testimonis materials que s'han pogut recuperar, fonamentalment eines, botes i fotografies. La mostra està formada per les col·leccions que el desembre passat cedien a l'Ajuntament Joan Girol, Joan Morros, Esteve Morros, Agustí Mercadé i Joan Maria Mercadé, torrencs vinculats amb l'ofici, gràcies a les gestions dutes a terme pel professor Gabriel Comes. Els elements cedits han estat restaurats i condicionats per les alumnes del taller de restauració del Grup de Dones de Torredembarra, sota el guiatge del seu professor Amadeu Fuster.A l'exposició també s'hi podrà veure el documental sota el mateix títol, realitzat per Carolina Cubota expressament en el marc d'aquesta actuació i que garanteix la conservació del llegat boter de la vila, ara recollit també en format audiovisual. L’exposició i el documental es poden veure al Pati del Castell fins al 8 de setembre, de dilluns a divendres, en horari de 8 a 20.30 h.