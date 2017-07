El conductor d'un cotxe ha perdut la vida en un xoc frontal contra una camió a la C-14

Actualitzada 13/07/2017 a les 20:24

La víctima de l'accident de trànsit mortal que hi ha hagut aquest dijous, poc després de les dues del migdia a Alcover, a l'Alt Camp, era J. F. R., un veí de la Canonja de 34 anys i nacionalitat espanyola, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home conduïa un cotxe que s'ha vist involucrat en un xoc frontal contra una camió a la C-14 per causes que s'investiguen. L'accident s'ha produït a l'altura del quilòmetre 22 en direcció Reus. La via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa i s'han fet desviaments per l'N-340 i la C-37. Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.