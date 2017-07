La Riera de Gaià es prepara per una Festa Major amb actes per a tothom

Els dies centrals es viuran del 19 al 23 de juliol, però aquest cap de setmana ja es faran activitats

Actualitzada 12/07/2017 a les 20:07

La Riera de Gaià és a punt d’entrar de ple a la Festa Major de Santa Margarida. Els dies centrals es viuran del dijous 19 al diumenge 23 de juliol, cinc dies plens d’activitats per a totes les edats, des de contacontes per als més menuts, a les tradicionals revetlles amb sopar i ball, correfocs i cercaviles.



Malgrat tot, els actes previs al gruix del programa s’encetaran aquest dissabte amb la capta de Festa Major, que farà gaudir els vilatans de vermut i música ambient a la plaça Major del municipi, a partir de dos quarts d’una del migdia. El mateix dissabte a la tarda, el protagonisme serà pel Ball de Diables de La Riera, que enguany estan d’aniversari. I és que aquest 2017, l’agruapció compleix 30 anys de la seva formació, i el poble ho celebrarà amb un acte a les sis de la tarda al Molí del Mig.

Diumenge, 16 de juliol, la jornada vindrà marcada pel so dels bastons repicant amb la Trobada bastonera. En total, hi participaran tres colles –la de Salou, Cambrils i Altafulla–, que es desplaçaran fins a la Riera per celebrar els 15è aniversari del Ball de Bastons locals.



Dilluns i dimarts vinent, la Festa Major viurà un petit parèntesi per tal que els veïns agafin prou embranzida per encetar amb bon peu els dies centrals dedicats a Santa Margarida. Així, el dimecres 19 de juliol, la festivitat agafarà força amb la despertada del drac, l’element del seguici que anunciarà a tots els veïns l’arribada de les festes amb una petita cercavila des del carrer Fondo fins a la Placeta, passant pel carrer Nou, Sant Antoni, Major i plaça Major. A partir d’aquell moment, el programa ja no s’aturarà fins diumenge al vespre. El mateix dimecres, la jornada finalitzarà amb el sopar popular, a les nou de la nit a la placeta, i la primera nit de Revetlla, amb la música que oferiran Tribute 50&60, Tribute Village People i Discoteca.



Els Grallers de la Riera seran els encarregats d’anunciar, dijous a les set del matí, l’arribada de Santa Margarida. La jornada continuarà amb l’Ofici Solemne, a dos quarts de dotze del matí, i la representació de L’entremès de Santa Margarida i el Drac i el Ball de Bastons de la Riera. Tot seguit, es farà al Casal Rierenc el vermut en honor a les Margarides i una audició de sardanes amb la Cobla Principal de Tarragona.



Divendres, 21 de juliol, diables i dracs recorreran el municipi amb el Correfoc, activitat que es farà a partir de les deu de la nit, mentre que la jornada de dissabte vindrà marcada, a partir de les sis de la tarda, per la XXX Diada Gegantera, que finalitzarà a les vuit del vespre amb una ballada a la plaça Major. La Riera encararà al recta final amb el concert i ball de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Montgrins i, a continuació, xaranga amb La Murga.



Diumenge, els veïns s’acomiadaran de la Festa Major amb l’actuació castellera de les dotze del migdia a la plaça Major, en la qual participaran els Xiquets de Tarragona i Castellers d’Altafulla, i el seguici popular, a partir de dos quarts de set de la tarda.