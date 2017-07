La Policia de Constantí recorda que els excrements de gossos s'han de recollir

La campanya de conscienciació es realitzarà fins aquest diumenge

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:42

La Policia Local de Constantí està duent a terme aquest setmana, i concretament fins el 16 de juliol, la segona campanya de sensibilització per a la recollida d’excrements a la via pública adreçada als propietaris de gossos, per tal de continuar reiterant en el respecte de les normes bàsiques de convivència que fixen les ordenances municipals. L’objectiu de la campanya és conscienciar als propietaris dels animals de la importància de mantenir nets els espais públics. Així, la Policia Local recorda que els propietaris de gossos han de recollir amb bosses de plàstic els excrements que els seus animals dipositen als carrers. Paral·lelament, el cos policial recorda també que el gos ha d’anar subjectat amb corretja i collar. A més, si es tracta d’un gos catalogat com a perillós, ha de dur posat un morrió. D’altra banda, es recorda que no està permesa la presència d’animals als parcs infantils o a les piscines públiques i que és obligatòria la identificació del gos mitjançant microxip.