Els preus s'estanquen al juny en relació al maig a Tarragona i situen la inflació anual en l'1,6%

L'IPC ha registrat un creixement interanual de l'1,7% a Catalunya

Actualitzada 13/07/2017 a les 11:22

Els preus s'han estancat al juny a la demarcació de Tarragona en relació al mes anterior i han situat la taxa anual de l'IPC en un 1,6%, sis dècimes per sota de la registrada el maig, segons ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística espanyol (INE). Els preus han pujat una dècima al juny a Catalunya i han situat la taxa anual de l'índex general en un 1,7%, quatre dècimes per sota de la registrada el maig. Al conjunt de l'estat espanyol, els preus s'han mantingut estables en termes mensuals entre el juny i el mes anterior (0,0%) i l'IPC anual s'ha situat en un 1,5%, quatre dècimes per sota de la registrada el maig. L'habitatge, el transport, la restauració i l'oci han estat, en termes generals, les partides que han encarit més el preu de la vida.