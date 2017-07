El jutge resol que Villa Enriqueta ha de recobrar l'estructura original

S’ha d’eliminar l’ascensor, s’ha d’anul·lar la nova planta subterrània i s’han de recuperar les finestres

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:03

L’edifici catalogat de Villa Enriqueta, ubicat al passeig Jaume I de Salou, haurà de recuperar la seva estructura original, prèvia a les obres a què va ser sotmès per convertir-se en un establiment de restauració.

El jutge del número 1 del jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona ha resolt l’incident d’execució plantejat per l’Ajuntament de Salou sobre la sentència dictada el passat any pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la llicència d’activitat i de primera ocupació atorgada a la propietat de l’emblemàtic xalet Villa Enriqueta per obrir un restaurant, tal com va fer sota el nom de Villa Alexander.



En l’auto, notificat el 3 de juliol, el jutjat resol que l’ascensor que es va construir a l’edifici haurà de ser eliminat en la seva totalitat. Tanmateix, la planta subterrània –que es va construir per albergar la cuina del restaurant– ha de ser «inutilitzat i, en la mesura del possible, restaurat a l’estat anterior de coses, utilitzant els mitjans tècnics i adients per a això». «Pel que fa a les finestres, ha de recuperar-se la configuració i estat original de l’immoble», afegeix.



Convé recordar que, a través del peritatge processal, el jutge ja va apuntar a la sentència que va anul·lar la llicència que s’havien de reformular aquests elements com ara el cos de l’ascensor que dóna servei a les tres plantes; la nova planta subterrània construïda sota l’edifici catalogat amb la conseqüent modificació de l’estructura; les escales d’accés al subterrani i les reixes de ventilació; la balconada i balustrades de la terrassa del primer pis, així com els forats de les finestres de façana, entre d’altres. Sobre això, el consistori salouenc va plantejar un incident d’execució, una figura jurídica utilitzada per demanar de quina forma s’ha d’executar la sentència.



El fet que el jutge reiteri l’obligació de què la propietat de l’edifici restauri els seus elements estructurals originals, amb la consegüent inversió que això suposa, podria portar el consistori i l’empresa propietària Turispatrimonial a una batalla legal. Convé recordar que el passat 13 de març, Turispatrimonial, en considerar el seu dret a una indemnització, va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament que no va ser admesa a tràmit.



Davant la resolució de l’incident d’execució plantejat per l’Ajuntament de Salou l’auto reocrda que es pot presentar un recurs d’apel·lació.