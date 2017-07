Bioquímica i biotecnologia és la carrera que té l'accés més 'car' a la URV

Notes de tall 2a assignació Juny 2016 (22/07/16) Ordre alfabètic per centre d'estudi ESTUDIS DE GRAU I TÍTOLS PROPIS Codi Nom del centre d'estudi i població Sigles Universitat PAU i FP Més grans de 25 anys Titulats universitaris Més grans de 45 anys 71002 Administració i direcció d'empreses (Reus) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71004 Administració i direcció d'empreses (Tortosa) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71055 Administració i direcció d'empreses / Dret (simultaneïtat) (Tarragona / Reus) URV 6.118 5.313 5.000 5.000 71053 Administració i direcció d'empreses / Finances i comptabilitat (simultaneïtat) (Reus) URV 7.420 5.000 6.580 5.000 71003 Anglès (Tarragona) URV 5.000 6.188 5.000 5.000 71049 Antropologia i evolució humana (virtual o semipresencial) (Tarragona) URV / UOC 5.000 5.000 5.000 5.000 71035 Arquitectura (Reus) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71005 Bioquímica i biologia molecular (Tarragona) URV 10.962 5.000 5.000 5.000 71054 Bioquímica i biologia molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) (Tarragona) URV 12.400 5.000 5.000 5.000 71006 Biotecnologia (Tarragona) URV 10.552 5.000 5.000 5.000 71056 Biotecnologia / Enginyeria informàtica (simultaneïtat) (Tarragona) URV 10.684 5.000 5.000 5.000 71046 Ciències de l'activitat física i de l'esport (Amposta) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71007 Comunicació audiovisual (Tarragona) URV 8.547 5.000 8.170 5.000 71008 Dret (Tarragona) URV 5.880 5.375 5.000 5.000 71057 Dret / Relacions laborals i ocupació (simultaneïtat) (Tarragona) URV 5.960 6.313 5.000 5.000 71009 Economia (Reus) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71034 Educació infantil (el Vendrell) URV 7.240 5.000 7.400 5.000 71010 Educació infantil (Tarragona) URV 6.978 5.000 7.490 5.000 71029 Educació infantil (Tortosa) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71050 Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Tarragona) URV 9.242 5.000 8.250 5.000 71011 Educació primària (Tarragona) URV 7.736 6.125 7.960 5.000 71033 Educació primària (Tortosa) URV 5.730 5.000 6.590 5.000 71012 Educació social (Tarragona) URV 7.414 5.000 6.880 5.000 71036 Enginyeria agroalimentària (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71042 Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions * (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71037 Enginyeria elèctrica (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71058 Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica (simultaneïtat) (Tarragona) URV 8.414 5.000 5.000 5.000 71038 Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71039 Enginyeria informàtica (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71040 Enginyeria mecànica (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71041 Enginyeria química (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71013 Enologia (Tarragona / Vila-Seca) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71014 Finances i comptabilitat (Reus) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71043 Fisioteràpia (Reus) URV 9.174 5.000 7.953 5.000 71048 Fisioteràpia (Tortosa) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71015 Geografia i ordenació del territori (Vila-Seca) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71051 Història / Història de l'art (agrupació) (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71032 Infermeria * (el Vendrell) URV 8.734 7.313 7.480 5.000 71016 Infermeria * (Tarragona) URV 9.266 5.688 7.600 5.667 71028 Infermeria * (Tortosa) URV 8.618 5.375 7.275 5.000 71052 Llengua i literatura catalanes / Llengua i literatura hispàniques (agrupació) ( URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71019 Medicina (Reus) URV 12.208 5.140 8.600 5.000 71044 Nutrició humana i dietètica (Reus) URV 7.000 5.000 6.590 5.000 71020 Pedagogia (Tarragona) URV 7.362 5.000 5.000 5.000 71021 Periodisme (Tarragona) URV 8.690 5.000 5.000 5.000 71045 Pilot d'aviació comercial i operacions aèries (Reus) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71022 Psicologia (Tarragona) URV 7.374 5.938 5.000 5.000 71023 Publicitat i relacions públiques (Tarragona) URV 8.898 7.125 6.930 5.000 71024 Química (Tarragona) URV 5.008 5.000 5.000 5.000 71025 Relacions laborals i ocupació (Tarragona) URV 5.000 5.000 5.000 5.000 71026 Treball social (Tarragona) URV 6.367 5.000 5.000 5.000 71027 Turisme (Vila-Seca) URV 5.000 5.000 5.000 5.000

Estudiar bioquímica i biotecnologia a la Universitat Rovira i Virgili no és precisament senzill si no es té una nota excel·lent després de les PAU i el batxillerat. Cal un mínim d'un 12,400 per a poder optar a matricular-te en aquest grau que simultanieja els cursos de bioquímica i biologia molecular i la biotecnologia.Tampoc no ho tenen fàcil els alumnes que vulguin accedir a estudiar Medicina a la Facultat de Reus de la URV. Un 12,208 és la nota de tall d'accés mínim. En general, els graus vinculats a la bioquímica i la biotecnologia són els que tenen una nota de tall més alta.Altres graus menys 'científics' que també tenen notes elevades són els d'Educació Infantil /Educació Primària (un doble grau) amb un 9,242 i Fisioteràpia, amb un 9,174 (a Reus)