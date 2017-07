Una víctima mortal a a Alcover després de col·lidir un camió i un turisme

Ha mort el conductor del turisme i es desconeixen encara les causes de l'accident, que ha tingut lloc poc després de les 14 h

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 17:00

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 22,2 de la C-14 a l'altura d’Alcover en direcció Reus. L'avís rebut pels Mossos d'Esquadra s'ha rebut poc després de les 14 h



L'accident s'ha produit per la col·lisió frontal entre un camió i un turisme, per causes que encara s'estan investigant per part de la policia. Com a conseqüència d’això, ha mort el conductor del cotxe.



S'han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).



Pel que fa a l’afectació viària, la via es troba tallada en els dos sentits de la marxa. Es fan desviaments per l’N-340 i la C-37.