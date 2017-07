Treballadors del Pius Hospital reclamen que l'increment d'hores beneficiï l'usuari

Després d’algunes reunions sense arribar a cap acord amb l’empresa, a finals d’any hi haurà judici

Actualitzada 11/07/2017 a les 20:04

El periple dels treballadors del Pius Hospital de Valls per mantenir les seves condicions laborals i, alhora, oferir una bona atenció als usuaris, continua. Fa un parell d’anys, l’element central era la lluita contra les retallades salarials i, ara, la discussió gira entorn, principalment, a quin ús s’ha de donar a les hores de més que sorgeixen de l’increment de la jornada laboral implantada amb el conveni SISCAT, actualment en ultraactivitat després que vencés a finals de 2016. Concretament, prop de 200 treballadors han vist com la seva jornada augmentava 48 hores anuals, mantenint el mateix salari.



«Ja que s’han de fer més hores, demanem que aquestes s’apliquin per a pal·liar mancances endèmiques», explica Jordi Roig des de la secció sindical de Comissions Obreres. Concretament, es defensa que vagin destinades a atenció a l’usuari, reduir la càrrega de treball o aconseguir un temps de relleu entre torns per a transmetre la informació de forma menys precària. En aquest últim punt, CCOO explica que entre els auxiliars, el temps de relleu és inexistent.



«L’empresa, però, va implementar aquest augment als calendaris anuals sense cap mena de consens, i aquest fet ha generat que en certes unitats on hi ha càrrega física es treballi sis dies de forma consecutiva», afegeix la secció sindical.



Per la seva banda, el gerent del Pius Hospital, Joaquim Pellejà, que puntualitza que l’increment anual de 48 hores es tradueix amb dos dies més per a assumptes propis, assegura que «sempre estem oberts a parlar i a introduir millores». Així mateix, destaca que el conveni es troba en ultraactivitat des de finals de 2016 i que, per tant, «s’està a l’espera».

Mentrestant, els representants dels treballadors continuen endavant amb la reivindicació, «periple que ja es perllonga 18 mesos», es diu des de CCOO, des d’on es destaca que les quatre seccions sindical estan d’acord amb la demanda. Durant aquest temps, s’han realitzat diverses reunions entre empresa i treballadors, «però sense aproximació de posicions».



Davant d’aquest fet, CCOO explica que s’ha decidit actuar de forma legal i, cara la primera setmana de desembre, ambdues parts estan citades a judici, després d’una pròrroga d’onze mesos. «En altres ocasions, quan s’acostava la data del judici, l’empresa llençava petites promeses de modificació de calendaris per al 2018, anuncis que no anaven enlloc, i, ara, ja n’estem farts», sentencia CCOO.