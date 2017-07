Salou licita la gestió del servei de restauració del pavelló esportiu municipal de Ponent

La concessió és de dos anys amb un cànon de 30.525 euros amb possibilitat de pròrroga dos anys més

Actualitzada 12/07/2017 a les 11:16

L’Ajuntament de Salou ha publicat al perfil del contractant la nova convocatòria de licitació per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del bar-restaurant de l’equipament esportiu del pavelló municipal Salou-Ponent. Els interessats poden fer arribar les seves ofertes a l’Ajuntament fins el dia 4 d’agost a les dues de la tarda.La licitació permetrà que la persona o empresa escollit en el procés de selecció gestioni aquest espai durant dos anys, amb un cànon de 30.525 euros i possibilitat de pròrroga dos anys més. Amb aquest nou concurs, des de la regidoria de Serveis Interns, es busca oferir als usuaris d’aquest pavelló esportiu el servei de restaurant-bar. Cal recordar que les instal·lacions estan situades en un punt estratègic del municipi, ja que es troba en el punt on es concentren un elevat nombre d’equipaments educatius i esportius, cosa que fa que sigui un lloc concorregut.Aquells interessats en presentar la seva proposta podran assistir a una visita explicativa presencial que programarà l’Ajuntament de Salou. En la visita es mostraran les instal·lacions i espais públics que quedin afectes a la prestació dels serveis a contractar. Les persones que hi vulguin assistir ho hauran de comunicar al Servei de Contractació a través del correu serveicontractacio@salou.cat. Cal que ho facin amb dos dies hàbils d'antelació i que informin del nom i el DNI.