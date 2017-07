Salou acull dissabte la 4ª edició de la Masterclass solidària de Zumba contra el càncer

L’associació oncològica Dr Amadeu Pelegrí i la instructora Noelia Fernández organitzen la sessió, que tindrà lloc a la plaça de les Comunitats Autònomes de 18 a 21h

Actualitzada 12/07/2017 a les 10:15

Ballant Contra el Càncer, un dels esdeveniments de zumba® més grans de Catalunya, , torna a Salou per quarta vegada aquest dissabte 15 de juliol. La masterclass tindrà lloc a la Plaça de les comunitats Autònomes a partir de les 18h i fins a les 21h amb una participació de 33 instructors de diferents països i espera superar els 1200 participants que van sumar-se a la iniciativa l’any passat. L’esdeveniment està organitzat per l’associació oncològica Dr. Amadeu Pelegrí i Noelia Fernández, instructora de Salou de Zumba®, i compta amb el suport de l’Ajuntament de Salou.Les inscripcions es poden realitzar fins el mateix dissabte al web www.bailandocontraelcancer.es , o a Salou als establiments Llençeria Tati, Centro Óptico Salou, Perruqueria T3, així com dissabte a partir de les 17h a la plaça de les Comunitats Autònomes. Amb la donació solidària es lliurarà a cada participant una samarreta de l’esdeveniment, beguda i butlletes per a la participació en sorteigs. Els menors de 12 anys tindran l’entrada gratuïta i per la resta el cost serà de 12 euros. Tota la recaptació es destina a la investigació del càncer i té com a objectiu la motivació de les persones per a la lluita contra el càncer i el suport a tots els seus afectats.