Plataformes en defensa del ferrocarril de Tarragona recelen del tercer fil de Foment i demanen front comú als municipis

Elaboren un estudi amb alternatives en el qual avisen que Tarragona ciutat es quedarà sense Euromed l'any 2018

Actualitzada 12/07/2017 a les 15:25

Les plataformes en defensa del ferrocarril han elaborat un document tècnic que proposa un llistat de millores del servei de viatgers al Camp de Tarragona. El calendari d'obres del tercer fil que planteja el Ministeri de Foment pels pròxims dos anys al territori no sols genera incredulitat entre les plataformes, sinó també recel perquè consideren que complicarà el trànsit ferroviari i deixarà les comarques tarragonines "en una situació pitjor a l'actual". Pdf.camp -la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat-, la Plataforma Trens Dignes (PTD) i l'associació Promoció del Transport Públic (PTP) mantenen que l'enllaç -o també conegut com a bypass'- a Altafulla és la millor solució per evitar que Tarragona quedi desconnectada de l'alta velocitat a partir del 2018. Avisen que, un cop es faci l'ample internacional, Tarragona ciutat perdrà l'Euromed i demanen un cop més als municipis que deixin enrere desavinences i facin front comú.



Les tres plataformes en defensa del ferrocarril fan una crida, un cop més, als alcaldes que s'uneixin per no haver-se de lamentar 'a posteriori' de no haver fet un front comú a les planificacions del Ministeri de Foment, tal com ja va succeir amb la debatuda ubicació de l'estació d'alta velocitat Camp de Tarragona, entre la Secuita i Perafort. «Com més enllà anem, més difícil serà que Foment incorpori les nostres propostes; si no es fa res, cada vegada costarà més», ha avisat Daniel Pi, delegat de la PTP.



En aquest sentit, Pi ha assegurat que les «amenaces» que planen sobre el sistema ferroviari del Camp de Tarragona -i de rebot, de les Terres de l'Ebre- són diverses. «Tarragona, sense trens de llarg recorregut; Reus, despenjada de les línies d'alta velocitat; Salou i Cambrils, sense estacions que mouen 600.000 usuaris anuals; i tenim 4 milions d'usuaris del tren -el 80% dels quals de rodalies- que se'ls acosten dos anys d'unes obres -pel tercer fil- que, a sobre, faran que el servei encara sigui una mica pitjor», ha afegit.



Una de les preocupacions de les plataformes és la preservació de les estacions urbanes, de les quals avisen que no tindran accés a l'alta velocitat. «Si no fem res, al 2018 Tarragona perd l'estació urbana de l'Euromed i es converteix en la primera demarcació del Mediterrani en desenganxar-se del Corredor», ha afirmat el president de la PTP, Ricard Riol. «Foment ha fet la pitjor de les solucions possibles en l'alta velocitat a Tarragona», ha dit.



Per evitar aquesta desconnexió, presenten l'enllaç a Altafulla com la millor opció. «No és una obra faraònica: només representen 7,8 quilòmetres de nova connexió», ha afegit. També mantenen, en última instància, la millora de l'actual línia de Vilanova i la Geltrú, així com la reconversió per a tramvia dels trams urbans a Salou i Cambrils, a mode de metro en superfície, i l'enllaç del Port amb les químiques amb ample europeu, entre altres propostes.



L'informe elaborat per les tres plataformes s'origina arrel una «inusual» trobada d'alcaldes i regidors del Camp de Tarragona -l'octubre de l'any passat-, del qual se'n va arrencar un compromís amb el denominat manifest de Vila-seca. Ara les plataformes volen que l'aliança dels alcaldes vagi més enllà d'aquella foto de família i que realment s'impliquin per aconseguir que aquest document tingui recorregut i s'apliquin les millores que recull el pla.