Oberta la inscripció per la baixada d'andròmines de la Festa Major del Morell

La dotzena edició d'aquest peculiar esdeveniment premiarà la 'màquina' més original, la més ràpida i la més jove

Actualitzada 11/07/2017 a les 16:19

Fins al 19 de juliol estarà obert el termini d'inscripcions per a la dotzena edició de la baixada d'andròmines de la Festa Major del Morell. Els interessats cap que s'adrecin al Centre Cultural del municipi.Aquest esdeveniment, que se celebrarà el 23 de juliol, s'ha convertit en una jove tradició a la celebració estiuenca del Morell, que se celebra en honor dels patrons sant Abdó i sant Senén.Pel que fa als premis, l'andròmina més original guanyarà 100 euros; el mateix premi s’endurà l’andròmina més ràpida, valorada segons la baixada cronometrada; i també hi haurà premi per a l’andròmina més jove, que s’emportarà 85 euros.El recorregut serà des de la plaça de l’Església, des d'on les andròmines iniciaran el descens a les 13 h. Amb tot, una hora abans es faran els entrenaments i tots els 'aparells' participants estaran exposats a la mateixa plaça.Per formalitzar la inscripció a la baixada, cal adreçar-se al Centre Cultural fins al 19 de juliol. En el moment de realitzar la inscripció cal fer-ho presencialment, tot indicant el nom del grup, de l’andròmina i dels diferents pilots, així com l’edat d’aquests i el telèfon de contacte del comandant del grup.L’organització de la dotzena Baixada d’andròmines ha habilitat l’adreça electrònica tecnicsmorell@gmail.com , així com els diferents canals electrònics municipals, per tal que els participants puguin adreçar-hi qualsevol dubte o suggeriment.