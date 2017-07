Les empreses de logística del Pacte Camp de Valls alerten de la falta de personal especialitzat

És una demanda sorgida en una reunió entre representants de les empreses Ikea, FM Logístic, ID Logístics, BG Logístics, Transports Titu i Prat International Brand, l'alcalde d'Alcover i el president de Vallsgenera

Les empreses logístiques han alertat avui, durant la reunió de l'anomenat Pacte Camp de Valls, de la falta de personal especialitzat, segons ha informat el consistori de Valls.



Els empresaris del sector de la logística han demanat mesures per formar treballadors qualificats, especialment en posicions de comandament mitjà i amb coneixements i experiència en gestió i manteniment.



Es tracta d'una demanda sorgida en una reunió entre representants de les empreses Ikea, FM Logístic, ID Logístics, BG Logístics, Transports Titu i Prat International Brand, l'alcalde d'Alcover i el president de Vallsgenera, organisme responsable del Pacte Camp de Valls.



Aquestes sis empreses estan instal·lades als municipis de Valls, Alcover i Vila-rodona i han exposat les seves inquietuds sobre eficiència energètica, comunicacions terrestres, transport públic, telecomunicacions i serveis en els polígons.



La reunió també ha ajudat a teixir aliances per negociar conjuntament en qüestions rellevants com el preu i la qualitat de l'energia, els serveis portuaris o la demanda d'inversions en infraestructures al territori.