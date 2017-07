La gossera il·legal de Calafell rep un ultimàtum i denuncien una segona

El SEPRONA ha denunciat un altre recinte amb gossos al camí Mas de l’Espasa que no consta com a nucli zoològic

Actualitzada 11/07/2017 a les 20:03

El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) ha denunciat una altra gossera il·legal situada al terme municipal de Calafell. En concret, s’ha interposat denúncia contra un recinte, on també hi viuen gossos, que se situa al camí del Mas de l’Espasa, segona ha informat l’Ajuntament de Calafell. Segons la denúncia, la gossera no consta inscrita al registre de nuclis zoològics de Catalunya, no disposa de llibres de registre, ni té tampoc llicència ambiental per exercir l’activitat. Segons sembla, el recinte ja havia estat denunciat anteriorment.D’altra banda, l’Ajuntament de Calafell ha llençat un ultimàtum al propietari de la gossera il·legal que s’ubica a un camí en paral·lel a la carretera TV-2126. Cal recordar que aquesta gossera va aixecar la indiganció veïnal en fer-se públiques les imatges d’un gos mort enmig de les gàbies on viuen uns altres en un estat evident d’abandonament. En aquest cas, el consistori ha donat de termini fins demà perquè traslladi els animals a un lloc en condicions. En cas contrari, l’Ajuntament es farà càrrec dels gossos, segons ha anunciat el mateix consistori calafellenc.Segons l’Ajuntament, des de que es va denunciar la situació d’aquesta gossera, els serveis municipals han fet controls diaris de les instal·lacions i no s’han detectat millores ni en la neteja i higiene de l’espai ni en l’alimentació i el confort dels animals. L’estat del recinte continua sent molt precari. L’alcalde, Ramon Ferré, ha recordat que «el responsable dels gossos és el propietari i a ell li hem exigit la deguda atenció». «L’existència d’una denúncia de la Guàrdia Civil, que encara no sabem si anirà per via penal o administrativa, ens dificultava actuar, ja que en el primer cas tot quedava en mans del jutge», afegia. Tanmateix, segons Ferré, «hem decidit prendre mesures, amb les formes i terminis legals, però mesures».