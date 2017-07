Els afectats per la fallida de la cooperativa de la Canonja, preocupats pel «bloqueig» de les negociacions

L'assemblea de socis va aprovar, fa tres mesos, la venda de patrimoni de la Cooperativa a l'Ajuntament per fer front a la manca de liquiditat

12/07/2017

El passat mes d’abril l’assemblea de socis de la Cooperativa Agrícola de la Canonja va aprovar la venda de patrimoni al consistori canongí per valor d’1.250.000 euros per tal de fer front a la difícil situació que travessa l’entitat per manca de liquiditat, el qual permetria als clients recuperar el 50% dels seus estalvis. Tres mesos després, les reunions entre l’Ajuntament i els responsables de la Secció de Crèdit no avancen, per la qual cosa la Plataforma d’Afectats de la Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola de la Canonja mostra el seu «desencís» per la situació d’«indefensió i vulnerabilitat» davant «el bloqueig important» de les negociacions.



«Aquesta gent està jugant amb els estalvis i diners de moltes famílies que ho estan passant molt malament», afirmen els afectats, que entenen que «els membres del Consell Rector han de voler solucionar aquesta situació». La plataforma creu que els responsables de la Cooperativa «no estan tenint una actuació correcta ni noble», ja que afirmen que totes les iniciatives parteixen de l’Ajuntament. Per altra banda, demanen al consistori que posis «tota classe de facilitats i possibilitats damunt la taula per propiciar l’entesa».



Els afectats per la fallida de la cooperativa de la Canonja exigeixen que «s’arribi immediatament a un acord entre ambdues parts sobre la venda de patrimoni» en la reunió entre Cooperativa i Ajuntament que tindrà lloc el proper 13 de juliol. També reclamen als responsables de la Secció de Crèdit que treballin «intensament i sense excuses» amb Iber Caja per donar les facilitats a aquesta entitat financera «perquè pugui comprar el paquet de crèdits i recuperar l'altre 30% promès i acordat a l'assemblea».