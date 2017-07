Detingut un tarragoní multireincindent per distribuir pornografia infantil via Whattsapp

La operació policial, duta a terme per la Policia Nacional en col·laboració amb la Ameripol i la Interpol, s'ha desenvolupat en 15 països i s'ha saldat amb 50 detencions

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 09:53

La Policia Nacional, en col·laboració amb Ameripol i Interpol, ha assestat un nou cop a les xarxes de distribució de pornografia infantil a través de WhatsApp. Ho ha fet en una macrooperació desenvolupada en 15 països que s’ha saldat amb 50 detencions. Onze de les detencions s’han produït a Espanya i s’ha detingut un veí de Tarragona multireincident.



El veí multireincident de Tarragona arrestat ja havia estat detingut anteriorment fins en tres ocasions. Dues de les detencions es van produir pels mateixos fets –distribució de pornografia infantil-, mentre la tercera es va produir per abusos sexuals, segons informa la Direcció General de la Policia. A l’Estat també s’ha detingut un menor a Sevilla, el qual era l’administrador d’un dels xat en el que es distribuïen imatges de menors i que va originar aquesta nova investigació.



Fora d’Espanya, han estat detingudes unes altres 39 persones: set a Colòmbia, set a Bolívia, tres al Brasil, quatre a Xile, tres a Costa Rica, dos a la República Dominicana, dos a Guatemala, una a Itàlia, dos a Mèxic, una a Nicaragua, una a Panamà, dos al Paraguai, dos a l’Uruguai i dos a Veneçuela.



Les investigacions es van iniciar quan els ciberagents espanyols van trobar en la denominada «internet profunda» un enllaç a l’aplicació de telefonia WhatsApp que els va conduir fins un xat en el qual pedòfils de diversos països de parla hispana intercanviaven pornografia infantil.



Entre els arxius distribuïts en aquests grups hi ha material «inèdit», és a dir, imatges que fins el moment no han circulat per fòrums de pedòfils, pel que els agents estan analitzant el seu contingut per esbrinar la identitat de les víctimes i els autors.