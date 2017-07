Creu Roja Tarragona distribueix més de 220.000 quilos d'aliments a la demarcació

La repartició d’aliments, en el marc de la primera fase del Programa 2017 d’Ajuda Alimentària, beneficiarà a més de 15.000 persones al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 10:54

En el marc de la primera fase del Programa 2017 d’Ajuda Alimentària, Creu Roja Tarragona distribuirà un total de 224.486,56 quilos d'aliments entre persones vulnerables a la demarcació. EL programa, cofinançat en un 85% pel Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD) i en un 15% pel pressupost nacional, inclou la distribució total de 84 milions de quilos d'aliments a tot l’estat Espanyol.



La distribució dels aliments la duen a terme a parts iguals Creu Roja i la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL). La Creu Roja Tarragona distribuirà els aliments entre 47 organitzacions associades, que els faran arribar a les persones més desfavorides. L’objectiu és que les persones vulnerables puguin preparar fàcilment un menjar complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos nadons. En total es beneficiarà a 15.267 habitants al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.



Els aliments són de caràcter bàsic, poc peribles, de fàcil transport i emmagatzematge. La «cistella d'aliments» inclou arròs, cigrons cuits, llet, tonyina en conserva, pasta alimentària, tomàquet fregit, crema de verdures deshidratades, galetes, mongetes tendres en conserva, fruita en conserva en almívar lleuger, cacau soluble, potets infantils de fruita i de pollastre, cereals infantils, llet de continuació en pols, oli d'oliva i conserva de sardina en oli vegetal. Es tracta d'aliments especialment nutritius, que contribuiran a satisfer les necessitats de persones adultes i, de manera especial, dels menors. Aquesta cistella ha estat elaborada amb la col·laboració de la Federació de Bancs d'Aliments, Creu Roja i d'experts en nutrició dels ministeris.