Un estudi de batxillerat sobre els peixos a Torredembarra, premiat per la Societat Catalana de Biologia

Es tracta d'un treball de Pau Abelló, guardonat en l'acte que també ha distingit l'investigador Miguel Beato

11/07/2017 a les 21:18

Felicitats, Pau Abelló, pel Premi SCB al treball de recerca de batxillerat #NitSCBPremis!!! pic.twitter.com/q6vcaxAixN — SCBcat (@SCBcat) 11 de juliol de 2017

La Societat Catalana de Biologia (SCB) ha premiat el fundador del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, l'investigador Miguel Beato, per la seva trajectòria professional i els seus estudis en el camp de la biologia humana.El lliurament del guardó s'ha fet aquest dimarts en un acte a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, emmarcat en la Segona Nit de la Biologia, on s'ha reconegut quatre iniciatives més realitzats en «territoris de parla catalana», segons el comunicat de l'SCB.L'SCB també ha premiat la feina d'investigació de batxillerat a l'estudiant Pau Abelló, que ha comparat la població de peixos a Torredembarra amb estudis anteriors per detectar que la fauna marina ha canviat amb els anys.La Societat també ha atorgat el premi al millor article científic al científic Roni Wright, que ha publicat un treball on evidencia que es pot produir energia dins del nucli de les cèl·lules.El guardó a la divulgació l'ha rebut la iniciativa de la professora Mar Leza, una aplicació anomenada Vespapp que permet geolocalitzar la vespa asiàtica, una espècie invasora a Mallorca que amenaça l'apicultura i l'ecosistema natural.En la categoria de jove investigador, el premi ha estat per a la tesi doctoral de Jesús Ufanós Fernández, un treball que desxifra com actua una hormona que afecta a la metamorfosi dels insectes i que permet comprendre millor l'evolució de les espècies.La gala ha estat conduïda pel periodista i divulgador científic Daniel Arbós, i ha comptat amb la presència del secretari d'Universitats i Investigació de la Generalitat, Arcadi Navarro; el president de l'SCB, Josep Clotet; i el president de l'Institut d'Estudis Catalans, Joandomènec Ros, entre d'altres, que han fet l'obertura i clausura de l'acte.