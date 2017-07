Tot a punt per viure un cap de setmana gastronòmic al Morell amb la 3a Apatapa

Algunes de les 15 propostes són sense gluten i aptes per a vegetarians

11/07/2017

El Morell viurà, del 13 al 16 de juliol, una nova edició de l’Apatapa, la ruta de tapes del municipi. Enguany, els habitants i els visitants podran gaudir i degustar un total de 15 propostes elaborades per 15 establiments de restauració del Morell. Les tapes tindran un preu de 2,5 euros i beguda inclosa.



Entre les degustacions que oferiran els restaurants, bars i fleques adherits a l’Apatapa 2017 s’hi pot trobar propostes sense gluten i vegetarianes, amb l’objectiu que tothom tingui l’oportunitat de gaudir de la ruta de tapes del Morell.



Per altra banda, també es manté un dels principals atractius de l’esdeveniment. Enguany es tornarà a fer un sorteig de premis entre tots aquells participants que sumin un mínim de vuit segells diferents en la seva guia de l’Apatapa. Un cop reunit aquest mínim de segells, caldrà omplir i presentar la butlleta de participació a l’Ajuntament, al Pavelló o al Punt d’Informació Juvenil, tot indicant quina és la millor tapa en l’opinió del votant.



El sorteig tindrà lloc el 31 de juliol. Els premis constaran d’un cap de setmana a la Vall d’Aran per a dues persones i 200 euros i 150 euros a consumir en qualsevol dels establiments adherits a l’Apatapa 2017.

Les votacions dels consumidors també serviran per determinar quina ha estat la tapa més ben valorada, que serà guardonada amb un premi econòmic de 300 euros i un diploma acreditatiu com la millor tapa de l’Apatapa 2017.