Reconeixement a set comerços de la demarcació pels més de 100 i 150 anys de trajectòria

Puigdemon ha lliurat els guardons a la iniciativa comercial i als establiments centenaris

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, va lliurar aquest dilluns al vespre els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i als Establiments Centenaris de Catalunya. Els guardons, que arriben enguany a la seva 17a edició, són el reconeixement del Govern a les iniciatives més innovadores del comerç urbà de proximitat i també als establiments comercials amb més de cent anys d’antiguitat i activitat ininterrompuda al servei del comerç.



Diversos establiments comercials de la demarcació de Tarragona han cobrat protagonisme en l'acte en ser distingits per la seva trajectòria de més de 100 i 150 anys. En concret se n'han reconegut un total de set: quatre de centenaris i tres que compten amb més de 150 anys d'història. Pel que fa als establiments amb més de 100 anys de trajectòria s'ha atorgat un reconeixement a Embijoc, S.L, de Reus; Calçats Vidiella, de Móra d'Ebre; Molí d'Oli Rafeló, del Perelló, i Pastisseria Raga, d'Ulldecona. En la categoria de comerços amb més de 150 anys d'història s'ha reconegut el Forn Sans de Josep Sans Aragonès, de Vila-seca; i el Forn de Pa Casola i la Farmàcia Puig, ambdós d'Ulldecona.



Per altra banda banda, el Premi a la Iniciativa Empresarial s'ha atorgat a Amadeu Barbany Grau, per la botiga Dracs, una 'concept-store' de productes de disseny, artesania i proximitat, escollits entre aquells que presenten un valor més enllà de la simple mercaderia. La categoria d'aquest guardó distingeix la iniciativa més innovadora del comerç urbà que comporti, entre d’altres, la incorporació d’un nou concepte de fórmula comercial.



Així mateix, lAssociació de Comerciants, Professionals i Empreses de Serveis de Granollers Centre (Gran Centre Granollers), per la campanya 'Jo t’estimo +' i la Unió de Botiguers de Mataró, per la campanya “Mataró en Viu”, han rebut 'ex aequo' el Premi a la Millor Iniciativa Col·lectiva Territorial, que reconeix els projectes de dinamització comercial impulsats per les associacions que hagin destacat pel foment del comerç de proximitat en el seu territori.



Premi a la Millor Gestió Pública ha estat per l'Ajuntament de Ripollet (Vallès Occidental), per la campanya de Nadal i de responsabilitat social 'El Bosc solidari'. En aquest cas, la categoria premia els ajuntaments o d’altres ens públics, pel seu suport al teixit comercial i per la seva implicació en el desenvolupament de projectes que impulsin el model català de comerç.



La Generalitat també ha reconegut la trajectòria de persones, empreses i entitats, per la seva dedicació, capacitat d’innovació i emprenedoria i la seva contribució al prestigi del sector a Catalunya. Concretament, ha reconegut la tasca de Benito García Débora, propietari de Benito Sports, empresa formada per deu botigues especialitzades en la venda d’articles esportius, per l’impuls de la cooperació a través d’entitats com Anceco i Comertia. També ha estat distingit Vicenç Gasca i Grau, per la seva tasca en defensa del comerç de proximitat, a través de l’associació Sant Antoni Centre Comercial i la Fundació Barcelona Comerç; i Artemi Nolla Furriol, fundador i director general d'AN Grup, un dels principals grups de restauració del país, per la seva visió de futur en apostar per nous formats d’establiment.