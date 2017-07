Les obres del Hard Rock començaran en un any i el complex obrirà el 2020

Rull ha dit en una entrevista a TV3 que s'avança en el procés d'adjudicació del projecte, en haver-hi només un operador, que podria concretar-se a final de mes

Actualitzada 11/07/2017 a les 14:25

Les obres de la primera fase del Hard Rock Entertainment World, l'antic BCN World, començaran d'aquí a un any i, després de dos anys de durada, el nou centre d'entreteniment podria començar a funcionar en l'any 2020 i desplegar la seva activitat de manera gradual.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha donat aquests detalls en una entrevista a TV3, on també ha dit que s'avança en el procés d'adjudicació del projecte, en haver-hi només un operador, que podria concretar-se a final de mes.



A més, el departament de Territori ha de fer el pla de millora urbana, el projecte de reparcel·lació i el projecte d'urbanització, cosa que tardarà més o menys un any i, llavors, començaran les obres de la primera fase, al juny o juliol del 2018.



La durada d'aquestes obres està previst que sigui d'un parell d'anys i, per tant, en l'any 2020 el nou centre d'entreteniment "ja podria començar a funcionar i desplegar-se de manera gradual, com ho va fer Port Aventura al seu moment, que ja porta 1.000 milions d'inversió".



Rull ha destacat que en una primera fase s'invertiran 650 milions, del total de 2.000 milions previstos, i es crearan 1.200 llocs de treball, encara que el total del projecte generarà 11.500 llocs de treball directes, indirectes i induïts i tindrà un impacte econòmic a la regió de 1.300 milions d'euros.



El conseller també ha destacat l'impuls que poden tenir infraestructures de la zona, com el Port de Tarragona o l'Aeroport de Reus, el primer en el sector dels creuers, i el segon, quant a l'impuls de vols a destins europeus i fins i tot algun d'intercontinental, cosa que també afavorirà d'altres sectors econòmics.