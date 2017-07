La policia impedeix la creació d'un laboratori per fabricar cocaïna a Tarragona

Cau una banda dedicada al tràfic de drogues arreu del país

Efe

Actualitzada 11/07/2017 a les 13:17

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal format per nou persones, set colombians i dos espanyols entre 20 i 51 anys, especialitzat en l'elaboració i distribució de cocaïna tant a l'Aragó com a Catalunya en el marc de l'Operació Hispània. Amb els productes confiscats al grup criminal es podrien haver arribat a produir més de 120 quilos de cocaïna per un valor aproximat d'uns tres milions d'euros.



A més de les detencions han confiscat 2.300 grams de cocaïna, 32 quilos de pasta base de cocaïna, 2.400 litres de productes químics entre impulsors i precursors, més de 8.000 euros en metàl·lic, així com tres vehicles i un ciclomotor i altres estris, segons ha explicat el delegat del Govern a l'Aragó, Gustavo Alcalde. També s'han efectuat registres en quatre pisos de Saragossa capital, als barris rurals saragossans de La Joyosa i Marlofa i a Utebo (Saragossa), així com a Riudoms i a Sant Boi de Llobregat i Montcada i Reixac (Vallès Occidental).



Els responsables policials han ressaltat la importància d'aquesta operació per haver aconseguit una de les confiscacions més importants de pasta base de cocaïna a Espanya, un fet poc habitual, ja que han apuntat que normalment ja arriba elaborada, així com per haver frustrat la instal·lació d'un laboratori per fabricar cocaïna per al consum en un xalet prop de Tarragona.



L'origen de les actuals detencions és l'operació Marthe que la Policia Nacional va culminar l'any 2013 amb la desarticulació del clan colombià de Los Zapata i alguns dels quals han tornat a ser detinguts en aquesta nova actuació. En aquella ocasió es va detenir 12 persones i es van intervenir 21 quilos de cocaïna, a més de desmantellar un laboratori d'elaboració d'aquest estupefaent a partir de coca base a la localitat tarragonina de Vila-Seca.



Les investigacions per a les actuals detencions es van iniciar el mes de gener passat del present any quan es va tenir coneixement que el clan de Los Zapata s'havia reestructurat. Els membres que estaven en llibertat havien reprès l'activitat i estaven proveint de cocaïna a traficants de menor envergadura de la capital aragonesa.



Per aquest motiu es va iniciar l'Operació Hispània, que va permetre relacionar inicialment la nova posada en marxa del clan investigat amb informacions de les quals es va tenir coneixement en l'any 2016 sobre una organització colombiana dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. L'esmentada organització estava intentant assentar la seva base d'operacions a la ciutat de Saragossa, podent estar fins i tot llogant pisos de seguretat per a aquesta finalitat.



En un primer moment les indagacions es van centrar en un ciutadà colombià que era l'enllaç entre els traficants de Saragossa i la cúpula de l'organització establerta a Catalunya. La investigació va ser avançant i es va aconseguir la identificació de la resta dels membres del grup criminal, tant els establerts a Saragossa, dedicats a la distribució directa al consumidor de la droga, com dels proveïdors de la mateixa.



Fruit de la investigació, el mes de juny passat es va detectar que l'organització havia rebut un enviament del que en un principi semblaven ser mobles pertanyents a una mudança ordinària. Es va observar que els béns eren canviats de lloc de forma freqüent i se'ls ocultava en diversos trasters, la qual cosa va despertar les sospites dels investigadors.



Per això, el mes de juny passat es va procedir a la confiscació de tres sofàs en un magatzem de la localitat de Riudoms. Dins d'aquests, a l'interior d'uns travessers que formaven part de la carcassa del suport dels mobles, es va trobar la pasta base de coca.



Immediatament després, en un traster d'una empresa de lloguer de trasters de la localitat de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), van confiscar els productes químics (precursors) necessaris per a l'elaboració del clorhidrat de cocaïna a partir de la pasta base de coca, això és 1.575 litres de metil etil cetona (63 garrafes), 775 litres de hexà (31 garrafes) i 16 litres d'àcid clorhídric (16 pots). Aquests productes químics eren adquirits a Saragossa per un membre de l'organització que els aconseguia aprofitant-se de la cobertura que li donava treballar en una bugaderia.



També han destacat l'organització desarticulada comptava amb un alt grau d'especialització, abraçant la seva estructura des dels proveïdors de la droga, passant pels responsables del seu transport a la ciutat de Saragossa fins als distribuïdors als consumidors finals.



De fet, l'organització comptava amb una sèrie de vehicles que presentaven habitacles molt sofisticats practicats en els mateixos, situats al lloc del coixí de seguretat del copilot o després de la ràdio, als quals s'accedia mitjançant l'accionament simultani de diversos botons del vehicle.