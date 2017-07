La bona estrella del TASTVM Vila-seca

El xef Eduard Xatruch és el padrí de la mostra gastronòmica que es farà del 14 al 16 del juliol

Actualitzada 10/07/2017 a les 22:50

Amb la intenció de fer-se un lloc en el mapa gastronòmic del sud de Catalunya, Vila-seca ha presentat la primera edició de la Mostra Gastronòmica TASTVM, que se celebrarà als jardins del Castell del 14 al 16 de juliol. «És una proposta completa i professional», afirmava el president del Patronat de Turisme, Pere Xatruch, a la roda de premsa de presentació que es va fer dimarts al restaurant Disfrutar de Barcelona.



El lloc escollit era del tot intencionat: és el restaurant d’Eduard Xatruc, vila-secà forjat a les cuines d’El Bulli, i artífex, juntament amb Oriol Castro i Mateu Casañas, del restaurant que, tot i haver obert portes el 2014, ja té una estrella Michelin. Xatruch es va presentar com el padrí del TASTVM Vila-seca, i va assegurar que aquesta mostra, que neix per tenir continuïtat, marcarà un «punt i apart» en la gastronomia del municipi.



El TASTVM busca promoure la gastronomia i els vins de la zona, i per fer-ho, s’han programat diverses activitats amb la participació de productors, divulgadors gastronòmics i cuiners. Així, durant els dies de la mostra es realitzaran una sèrie de showcookings o demostracions de cuina en viu protagonitzades, entre d’altres, per cuiners com el mateix Eduard Xatruch, Arnau Bosch, del Restaurant Can Bosch de Cambrils, Fran López, del Restaurant Villa Retiro de Xerta, Jeroni Castell, del Restaurant Les Moles d’Ulldecona, i Vicent Guimerà, de l’Antic Molí d’Ulldecona.



D’altra banda, el camí central d’accés al Castell albergarà una zona de degustacions on el públic podrà tastar tapes, vins i caves procedents de les sis Denominacions d’Origen tarragonines: Conca de Barberà, Montsant, Penedès, Priorat, Tarragona i Terra Alta, que hi seran presents a través d’una vintena de cellers i cooperatives. En paral·lel, hi haurà una aula de tast de vins, dirigida per Jordi Alcover Mestres i Sílvia Naranjo Rosales, autors de la Guia de Vins de Catalunya. A més, tot plegat estarà amenitzat amb música en directe.



TASTVM Vila-seca obrirà portes divendres 14 de juliol a les 18h, i romandrà oberta fins a les 2 de la matinada. Dissabte es farà el mateix horari, i diumenge es clausurarà a les 23h. La mostra està oberta a tots els públics, i les tapes i begudes es podran degustar mitjançant la compra de tiquets al mateix jardí del Castell. Entre les propostes de degustació hi haurà tonyina roja, llangonissa d’Alforja, ostra del Delta, sípia de Cambrils o anguila fumada.



Durant la presentació de la mostra gastronòmica Eduard Xatruch va assegurar que aquesta serà una gran oportunitat per donar a conèixer Vila-seca a un públic més ampli, i es va declarar molt orgullós de poder participar en el projecte. El vila-secà es va mostrar convençut que la gastronomia és un motor econòmic que cal «cuidar i vetllar», apuntant que no és que aquesta estigui de moda, sinó que ara se li dóna la importància que hauria de tenir.