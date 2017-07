L'Ajuntament de Valls utilitzarà whatsapp per comunicar-se amb els joves del municipi

El servei serà anònim i podran dirigir-se directament al Servei de Joventut municipal o rebre informació

10/07/2017 a les 15:54

Valls Jove ha decidit ampliar el seu ventall d'eines 2.0 de comunicació amb els ciutadans més joves i posa en marxa un servei de contacte i informació a través de Whatsapp. El servei vol millorar la difusió de les activitats juvenils a la ciutat i resoldre els dubtes o propostes que els puguin fer arribar al Servei de Joventut de l'Ajuntament.



Aquesta nova acció del servei és una conseqüència de les dades recollides en una enquesta jove realitzada a més de 500 joves de la ciutat i que està servint de base per a la redacció del nou Pla de Joventut (2017-2020). D'aquesta manera, el consistori pretén reforçar i millorar la comunicació amb i per als joves.



Per poder fer ús d'aquest nou servei caldrà enregistrar el telèfon 630 476 151 als contactes del dispositiu mòbil i enviar-hi un missatge demanant rebre informació. Es garanteix en tot moment l'anonimat del telèfon, ja que es tracta d'una llista de distribució.