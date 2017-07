El pistoler de Gavà, ingressat al psiquiàtric de la presó de Brians-1

L'home es troba entre reixes des del passat diumenge acusat de matar a trets el seu exsogre a Mont-roig i un cambrer a Vila-nova i la Geltrú

Actualitzada 11/07/2017 a les 15:04

Jorge C.C., conegut com el «pistoler de Gavà», ha ingressat en la unitat psiquiàtrica de la presó de Brians-1, on està entre reixes des de diumenge passat, acusat de matar a trets el seu exsogre a Mont-roig del Camp (Baix Camp) i un cambrer a Vilanova i la Geltrú (Garraf).



Segons han informat a Efe fonts de la investigació, després de les primeres revisions mèdiques al pres, els responsables de Serveis Penitenciaris han acordat ingressar el «pistoler de Gavà» en la unitat psiquiàtrica de la presó.



La titular del jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú (Garraf) va acordar diumenge passat enviar a la presó a Jorge C.C., de 44 anys i sense antecedents penals, després de ser detingut per tirotejar el dijous 6 de juliol dos policies locals als voltants del tanatori de Gavà (Baix Llobregat), on es vetllava el seu exsogre.



L'home va ser detingut després d'una persecució policial i posteriorment es va constatar que la munició del tiroteig de Gavà coincidia amb la utilitzada per matar l'exsogre del detingut a casa seva a Mont-roig del Camp i amb la qual es va utilitzar per matar un cambrer i deixar ferida crítica a la propietària del Sindicat del Vi de Vilanova i la Geltrú.



Davant aquesta situació, la jutge li va imputar dos delictes d'assassinat i tres homicidis en grau de temptativa -la propietària del Sindicat del Vi i els dos policies locals de Gavà-, pel que va ordenar el seu ingrés a presó preventiva sense fiança.



El detingut, natural de Calafell (Baix Penedès) i empadronat actualment en la urbanització Muntanya del Mar de Canyelles (Garraf), va ser detinguda el dijous 6 de juliol després de tirotejar a dos policies locals de Gavà (Baix Llobregat).



Aquell dia Jorge C.C. va assaltar amb una rèplica d'un subfusell AK-47 a dos agents de la policia local de Gavà que s'havien acostat al seu vehicle després que estigués rondant pels voltants del tanatori d'aquesta localitat, on s'oficiava la vetlla del seu exsogre.