Dos camions bolquen a Montblanc i Riudecols i els conductors resulten ferits

Els Bombers han hagut d'excarcerar el camioner accidentat a Montblanc

Redacció

Actualitzada 11/07/2017 a les 15:28

Dos accidents de trànsit han tingut lloc, el migdia d'aquest dimarts 11 de juliol, a la carretera N-240. Es tracta de dos camions que han bolcat en aquesta via, un a l'alçada de Montblanc i l'altre a l'alçada de Riudoms, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els dos conductors han resultat ferits menys greu i en el cas del sinistre de Montblanc els Bombers han hagut d'intervenir per excarcerar el camioner.



El primer sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 1 de la N-240 a Montblanc. El camió, que transportava alfals, ha bolcat a la via i ha patit una fuita de fuel. El conductor ha quedat atrapat a la cabina del vehicle i els Bombers, que s'han dirigit al lloc amb cinc dotacions, han hagut d'excarcerar-lo amb una escala. Fins al lloc també s'hi han desplaçat dues ambulàncies del SEM per tal d'atendre el camioner, de 52 anys, que ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat al Joan XXIII. En aquests moments s'està donant pas alternatiu a la via i hi ha un quilòmetre de retencions.



Pel que fa al segon camió accidentat, el vehicle ha volcat a la mateixa N-240 a l'alçada de Riudoms a les 13.20h i ha perdut la càrrega que transportava. El conductor, un home de 47 anys, també ha resultat ferit menys greu i ha estat evacuat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat el SEM, dues dotacions de Bombers i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra. La via ha quedat tallada i es fan desviaments per l'antiga N-240.