Un incendi en un domicili alerta el veïns de Salou

El foc s'havia localitzat en un menjador i, segons informa Bombers, s'ha donat per extingit a les 19.30 hores

Redacció

Actualitzada 10/07/2017 a les 20:05

Quatre dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al carrer Sol de Salou, ja que a les 19 hores han rebut un avís d'incendi al segon pis del número 74. Segons informa Bombers, l'incendi s'ha donat per extingit a les 19.30 i no s'ha hagut de patir per la seguretat dels veïns.



El foc s'havia localitzat a l'interior del domicili, concretament al menjador. No s'han hagut de lamentar ferits.