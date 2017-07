UGT denuncia que col·lapse en hospitals es repeteix a l'estiu per la retallada de llits

El sindicat cita el cas de l'Hospital del Vendrell, on el temps d'espera dels pacients als passadissos supera, en alguns casos, les 24 hores

UGT de Catalunya ha denunciat avui que el col·lapse en els serveis d'urgències dels hospitals de Catalunya «es repeteix un any més» aquest estiu, especialment a les zones turístiques, per la retallada de llits i la falta de personal.



En un comunicat, aquest sindicat cita el cas de l'Hospital del Vendrell (Tarragona), on el temps d'espera dels pacients als passadissos supera, en alguns casos, les 24 hores.



«La disminució en el tancament de llits per comparació a l'any passat és testimonial i això no ajuda a prevenir situacions de col·lapse del sistema», ha argumentat UGT de Catalunya.



Segons el sindicat, les gerències d'alguns hospitals públics, com el de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), no ha facilitat als representants laborals informació sobre el nombre exacte de llits que es tancaran al llarg de l'estiu.



«Ens consta, no obstant això, que a l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona, el tancament de llits serà del 20% al llarg de l'estiu», ha assegurat el sindicat.



A aquests tancaments cal afegir, ha considerat UGT, el tancament «encobert» de llits per reformes, com pintura o neteja.



A més, al problema de la disponibilitat de llits se suma el de la falta de personal sanitari, diu el sindicat, que porta reclamant al departament de Salut en els últims mesos que cobreixi les baixes i les jubilacions, cosa que no ha succeït, ha assegurat.



«Malgrat que pot semblar una obvietat, cal recordar al Govern català que els malalts crònics i les persones grans i dependents continuen requerint atenció al llarg del període estival, i que el tancament de llits, la falta de personal i el col·lapse de les urgències no ajuden res», ha afirmat UGT.



Aquesta central exigeix «solucions definitives al conseller Antoni Comín» perquè «els malalts no fan vacances i estem cansats que el departament de Salut encari els dos mesos d'estiu com un període de rebaixes i retallades de llits i personal», s'indica en el comunicat.