Torredembarra ret homenatge als boters amb una exposició d'eines

La mostra, visitable fins el 12 de setembre, està formada per material cedit per torrencs

Actualitzada 09/07/2017 a les 18:59

Torredembarra acollirà fins el 12 de setembre una exposició que ret homenatge al gremi dels boters, un ofici que va ser molt rellevant al municipi. La mostra, que es va encetar ahir en el context de la Festa del Quadre de Santa Rosalia, consta d’eines i materials relacionats amb els boters donats per un grup de torrencs el passat desembre. Es tracta de les col·leccions de les quals disposaven fins ara Joan Girol, Joan Morros, Esteve Morros, Agustí Mercadé i Joan Maria Mercadé, i que ara formen part del municipi.



La donació és fruit de les gestions dutes a terme pel professor Gabriel Comes. Totes les eines han estat restaurades i, ara, es poden visitar al Pati del Castell fins el 12 de setembre.



La inauguració de l’exposició, es va fer en un acte en el qual també es va presentar el llibre L’ofici de boter a Torredembarra, del professor Gabriel Comes, on s’explica la història d’aquesta professió al municipi. Així mateix, es va projectar el documental La memòria dels boters.



L’acte va ser organitzat per la Regidoria de Cultura i Patrimoni, des de la qual es destaca l’alt valor testimonial i cultural de les eines adquirides pel municipi per la investigació d’aquest ofici, així com l’interès públic i col·lectiu que té aquest fons.