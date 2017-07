Torredembarra obre de nou a les visites a l'últim far construït al segle XX

Les visites guiades es faran gràcies a un conveni entre l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària de Tarragona.

EFE

Actualitzada 10/07/2017 a les 16:08

L'Autoritat Portuària de Tarragona i l'Ajuntament de Torredembarra han signat el nou conveni de col·laboració per realitzar visites guiades al far de Torredembarra.



El far de Torredembarra s'ha convertit en una icona del municipi per la seva singularitat i la seva arquitectura, obra de Josep Llinàs i Carmona.



Construït a final del segle passat, llueix la singularitat de ser l'últim far construït al segle XX i en el segon mil·lenni.



També va ser el primer de les encesos al segle XXI i el tercer mil·lenni, ja que la seva inauguració va tenir lloc l'1 de gener de 2000 a les 00.00 hores.



Durant l'any 2015 i 2016, més de 2.000 persones han pujat al Far de Torredembarra i han pogut contemplar les magnífiques vistes de la Costa Daurada.



Els visitants que vulguin gaudir d'aquestes vistes han de pujar un total de 38 metres mitjançant 189 esglaons fins a arribar a la zona visitable del mirador, a 58 metres del mar.



Inicialment, les visites al Far de Torredembarra que organitza la Regidoria de Turisme estan previstes que es realitzin en horari de matí i tarda, començant el pròxim 17 de juliol i fins a mitjan setembre.