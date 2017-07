Renfe ofereix 10.000 places addicionals cap a Montblanc en motiu de l'Acampada Jove

Entre el 13 i el 16 de juliol, s’incrementa l’oferta habitual a les línies R13 i R14

Actualitzada 10/07/2017 a les 13:36

Renfe incrementa amb 10.000 places addiconals la seva oferta a les línies R13 (Barcelona Estació de França- Lleida per Valls) i R14 (Barcelona Estació de França- Lleida per Tarragona i Reus), del 13 al 16 de juliol, per facilitar el desplaçament dels assistents a l’Acampada Jove, que es celebra a Montblanc aquest cap de setmana.



La programació establerta contempla la circulació en doble composició de 20 trens de les línies R13 i R14. El dijous i divendres els reforços es concentraran en els serveis amb destinació Montblanc des de Barcelona, mentre que dissabte i diumenge l’increment de l’oferta serà en sentit contrari per tal de facilitar la tornada des de Montblanc.



Per altra banda, hi haurà més personal d’informació i atenció al client a bord dels trens per orientar i guiar els clients. També s’establirà un dispositiu especial de seguretat.