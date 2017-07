Queixes entre els banyistes de Salou per l'espai que ocupen les gandules

Tot i que l’activitat és legal i els empresaris no vulneren la normativa, molts usuaris es queixen de les dificultats que tenen per trobar espais lliures

S. Jiménez

Actualitzada 09/07/2017 a les 21:20

Anar a la platja i trobar un espai lliure ample el més a prop del mar pot ser una missió complexa i quasi impossible a «la platja d’Europa», que és l’eslógan amb el que es coneix a la de Salou. Els banyistes han de lidiar amb l’espai que ocupen el gran nombre de turistes i veïns que cada dia fan cap a alguna de les seves platges i el que utilitzen els empresaris que es dediquen al lloguer de gandules. Aquests són ara blanc de crítiques, especialment a les xarxes socials, on els usuaris poden compartir les seves queixes.



«Enguany s’han passat amb les gandules, em sembla una exageració, l’espai que ocupen és massa gran i t’has de posar colze amb colze amb altres persones per trobar un lloc. Quina imatge estem donant, no oblidem que les platges d’aquest país són públiques», es queixa T.R., un usuari de la platja de Llevant, una de les més concorregudes a la capital de la Costa Daurada.



La gran majoria de guinguetes que lloguen les gandules les col·loquen de bon matí, tan si estan llogades com si no ho estan. És de fet, un espai que paguen com a concessionàries d’aquest servei.



A la platja de Llevant només cal caminar fins a a trobar un espai lliure. Però hi ha platges on l’espai és limitat i el servei de gandules ocupa una superfície de sorra proporcionament superior, quelcom que no passa desapercebut pels banyistes que van a la platja amb la intenció de prendre el sol a la seva tovallola. És el cas de la platja dels Capellans.



«D’aquí a poc haurem de pagar per estirar-nos a la platja. Les gandules, a càrrec de la guingueta, ocupen tota la platja», diu Y.V., usuària d’aquesta platja. «És una vergonya, les gandules arriben ja fins a l’aigua. Haurem de baixar a dormir per agafar un espai lliure», afegeix una altra.



La situació per l’espai que ocupen les gandules de lloguer han desfermat les mateixes queixes a la platja Llarga de Salou entre els seus usuaris, els quals reclamen que aquestes s’instal·lin a la sorra només quan estiguin llogades, no abans.