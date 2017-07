La Poblatapa s'estrena amb èxit i ja s'espera el concert d'Antonio Orozco

L’actuació del músic es durà a terme el pròxim dissabte amb el cartell d’entrades exhaurides

Redacció

Actualitzada 10/07/2017 a les 20:56

El passat cap de setmana va començar la Poblatapa, on els participants poden tastar les 13 propostes incloses en aquesta cinquena edició. La campanya seguirà activa els divendres, dissabtes i diumenges fins al pròxim 23 de juliol.

Els establiments adherits a la campanya ofereixen 13 tapes originals més beguda, al preu conjunt de 2,5 euros. Els clients disposen de guies impreses, on poden anar acumulant segells a mesura que van tastant les diferents tapes. Quan hagin reunit un mínim de 10 segells diferents, poden portar la seva guia a l’Ajuntament, on seran obsequiats amb l’exclusiva gerra del Poblatapa i podran votar per la que considerin com la millor tapa. A més, si són majors d’edat, podran participar en el sorteig de tres caps de setmana a Mallorca per a dues persones.



Per altra banda, el dissabte vinent es podran degustar les tapes i assistir-hi al concert que oferirà Antonio Orozco. La proposta arriba en el marc de les Festes d’Estiu i promet ser tot un èxit de convocatòria. Fa uns dies que l’Ajuntament ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.