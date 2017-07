Els alcaldes del territori aplaudeixen el projecte de Hard Rock Entertainment World

Granados (Salou): «Serem un Orlando a nivell europeu»

Actualitzada 10/07/2017 a les 12:29

Els alcaldes del territori aplaudeixen el projecte de Hard Rock que es construirà al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou i que s'ha donat a conèixer aquest dilluns al matí. Els alcaldes dels dos municipis, presents a la presentació a Barcelona, estan entusiasmats amb la proposta del complex hoteler i d'oci. «Aquí comença tot, vindran altres parcs temàtics, és un efecte crida, serem un Orlando a nivell europeu», ha exclamat l'alcalde de Salou, Pere Granados. Des de Vila-seca també es valora molt positivament l'impacte que tindrà en el territori el projecte denominat Hard Rock Entertainment World. Aquest nom amb el qual s'ha batejat convenç als municipis del territori -a diferència de l'antic BCN World, que sempre va portar cua.



El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-seca, Xavier Farriol, assegura que el nom no ha estat mai un problema pels ajuntaments dels dos municipis implicats en el projecte. «Un nom ben encertat sempre és important, la marca és important, i la referència local vindrà sola, no la necessitem», ha declarat el representant municipal de Vila-seca, el qual ha valorat molt positivament el projecte en conèixer-se'n els detalls i s'ha congratulat que darrere hi hagi un inversor solvent. «És un protagonista que ens agrada, és un projecte amb molt elements positius, per exemple la col·laboració entre PortAventura i Value Retail, i veiem la possibilitat de sinèrgies molt interessants», ha conclòs Farriol.



Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, qui ha coincidit en esvair qualsevol polèmica en el nou nom del complex, perquè hi constaran els noms dels municipis, s'ha congratulat que Salou, amb Port Aventura i ara Hard Rock, es podrà convertir en «epicentre d'una gran destinació turística en matèria d'oci» fins al punt de «competir al nivell d'Orlando». Granados també ha valorat els milions i milions d'impacte econòmic i la quantitat de llocs de treball que generarà el projecte -fins a 2.100 ocupacions directes. «Encara estem en efectes de crisi i això és una gran oportunitat de trobar feina», ha dit. «I servirà per desestacionalitzar la temporada turística, hem d'estar molt contents», ha afegit el batlle.



Granados ha recordat els anys de treball per fer avançar el projecte i que finalment culmina un llarg procés. «És un embrió, aquí comença tot, serà un motor importantíssim per a casa nostra i pel territori», ha afegit. Ha destacat que el complex de Hard Rock ajudarà a diversificar l'oferta turística i especialitzada en turisme d'incentius. Així, per exemple, veu molt positiu l'apartat de concerts en viu que es podran oferir a nivell nacional i internacional, en un municipi on domina el turisme familiar. «Salou està molt content, al final veu la realitat d'una inversió importantíssima, l'hem lluitat, és la suma d'esforços de tot el territori, i que ningú parli d'històries al darrere, aquí no hi ha fons d'inversió», ha etzibat Granados.