Una obra a la Pineda causa malestar entre els veïns

En denuncien l’incompliment de les mesures de seguretat i el soroll

Actualitzada 09/07/2017 a les 18:18

Alguns dels veïns propers al carrer Enric Morera de la Pineda es mostren molt molestos per unes obres de demolició d’un edifici que es troba en aquesta via. Segons Juan Sanzo, president de l’administradora de finques DMS1 la Pineda, l’obra no compte amb algunes de les mesures de seguretat mínimes que requereixen aquests tipus d’actuació. Sanzo, veí de l’edifici on es du a terme la demolició, «no hi ha xarxa de protecció que reculli la runa que cau, el perímetre no està tancat i els obrers van sense arnés ni casc».



Aquest veí també denuncia el fort soroll que produeix aquesta obra, relatant que a l’interior de casa seva no pot sentir la televisió tot i tenir finestres i portes tancades. Segons Sanzo, la Policia Local mesura els decibels a diari però aquesta diu que no sobrepassen el límit. A més, també explica que els treballadors no fan cas a les ordres que els donen els agents del cos de seguretat municipal.