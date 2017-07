La font lluminosa de Salou dóna el tret de sortida al Festival Internacional de Música

El concert va anar a càrrec de la Jove Orquesta Filharmònica de Catalunya

El Festival Internacional de Música Costa Daurada Salou va quedar inaugurat aquest dissabte amb un gran concert inaugural a la font lluminosa de Salou. El concert, a càrrec de la Jove Orquesta Filharmònica de Catalunya, va reunir a una multitud de públic, ciutadans i visitants de Salou.



La JOFICAT, formada per 40 joves músics que troben en aquesta formació un espai d'aprenentatge, va interpretar de forma magistral obres de Mozart, Schubert I Tchaikovski.



Del concert cal destacar el recital que la prestigiosa violoncelista Svetlana Tovstkha va realitzar com a solista de l'orquestra. El passeig de Salou i la seva font lluminosa van vibrar amb una música clàssica de qualitat, de proximitat i adaptada a tots els públics. Amb un ple absolut, la nit inaugural va acabar amb grans aplaudiments I amb bones sensacions per als propers concerts.