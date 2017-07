Un vehicle s'estavella a Salou i els ocupants deixen sol al conductor

El cotxe circulava a gran velocitat pel carrer de Barcelona i ha topat amb un fanal

Redacció

Actualitzada 08/07/2017 a les 12:34

Aquest dissabte al migdia s’ha produït un espectacular accident al carrer de Barcelona de Salou. Un conductor que circulava a gran velocitat per aquesta via, ha estavellat el vehicle contra un fanal en perdre el control del cotxe.



Segons ha pogut saber el Diari Més, el conductor ha intentat girar a gran velocitat cap al carrer de les Sínies provocant que el cotxe derrapés. El conductor, però, no ha pogut controlar el vehicle que ha topat amb un fanal. Alguns dels testimonis de l’accident han informat a aquest diari que al cotxe hi havia més ocupants que, després de la topada, han fugit deixant sol el conductor, que no ha patit cap ferida.



A causa de la col·lisió, tota la part davantera del cotxe, un Peugeot 206 CC, ha quedat molt malmesa. La Policia Local s’ha encarregat de retirar el vehicle i de netejar la calçada de totes les peces i petites parts del xassís del cotxe.