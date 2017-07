Un incendi afecta la zona de l'avenc del Merla

El foc s’ha produït de matinada

Redacció

Actualitzada 08/07/2017 a les 11:00

La zona de l’avenc del Merla, a Roda de Berà, s’ha vist afectat per un incendi que aquesta matinada de divendres a dissabte ha cremat uns 1.500 metres quadrats de vegetació. Fins a cinc dotacions dels bombers han treballat a les tasques d’extinció del foc, que s’ha originat passada la una de la matinada i s’ha apagat completament cap a dos quarts de quatre.



A més dels bombers també s’han desplaçat fins a la zona diverses unitats dels mossos d’esquadra. Tot i cremar en una zona forestal, el foc s’ha produït a uns 200 metres d’uns habitatges. Per sort, no ha estat necessari evacuar cap veí.