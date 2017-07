Torna la ruta gastronòmica de la Poblatapa

L'Ajuntament ha creat una guia i una app gratuïta per localitzar els establiments i puntuar les millors propostes gastronòmiques

Redacció

Actualitzada 07/07/2017 a les 19:59

Aquest divendres 7 de juliol, La Pobla donarà el tret de sortida a la cinquena edició de la seva ruta de tapes gastronòmiques. La iniciativa, plenament consolidada en el calendari lúdic del municipi i que any rere any creix en participació, ofereix fins a 13 propostes culinàries que combinen

qualitat i originalitat per a totes les butxaques. Cada consumició té un preu de 2,5 euros, que inclou tant la tapa com la beguda que l’acompanya.



Tot plegat s’oferirà els divendres, dissabtes i diumenges entre el 7 i el 23 de juliol, en l’horari fitxat per cada establiment. Per tal de facilitar la ruta gastronòmica i conèixer tots els detalls de la Poblatapa 2017, l’Ajuntament ha tornat a editar una guia impresa, així com també ha renovat l’App gratuïta. A més, també dóna la possibilitat d’aconseguir diversos premis. En aquest sentit, cada establiment adherit a la campanya compta amb un segell exclusiu, que estamparà a les guies dels usuaris un cop hagin tastat la tapa. Un cop s’hagi reunit un mínim de 10 segells en una mateixa guia, el participant haurà de portar la guia a l'Ajuntament on se li farà entrega de la gerra del Poblatapa, així com d'una butlleta per participar en la votació de la millor tapa. Tots els participants majors d'edat que participin d’aquesta votació, entraran en el sorteig de tres caps de setmana a Mallorca per a dues persones, sorteig que es durà a terme el dia 28 de juliol. Els noms dels guanyadors seran publicats a la pàgina web de La Pobla, als perfils municipals de Facebook i Twitter, i també a l’App municipal, femPobla.



L’Ajuntament ja ha distribuït la guia a totes les llars del municipi i, a més, també es podrà aconseguir de manera gratuïta als establiments participants de la campanya, els quals estaran degudament senyalitzats. L’App gratuïta del Poblatapa, que l’Ajuntament va impulsar en l’edició celebrada l’any

passat, enguany torna per oferir tota la informació de la iniciativa gastronòmica. Està disponible per a Android i iOS, i permetrà als seus usuaris geolocalitzar els establiments, puntuar les tapes i compartir les seves opinions.