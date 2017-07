Sindicalistes de Navec acusen la direcció d'acomiadar els treballadors subrogats

Els membres de la CGT fan una crida a les «mobilitzacions i a la lluita» per evitar més situacions com aquesta

07/07/2017

La secció sindical de l'empresa Navec Leman S.A, ubicada a la Pobla de Mafumet, i que presta diversos serveis a les indústries, arran de l'acomiadament del treballador Miguel Velasco, i a través de la Federació Intercomarcal de la Confederació General de Treball de Tarragona (CGT), es mostra contrària a la política laboral de l'empresa, i assegura que acomiada els treballadors subrogats.



«La patronal aprofita qualsevol excusa per acomiadar els treballadors que li fan nosa, convertint-los en mercaderies», manifesten des de la secció sindical de Navec a través d'un comunicat. A més, afegeixen que «darrerament, tots els companys acomiadats són treballadors que han estat subrogats». L'explicació que els membres de la CGT veuen a aquest fet és que «la patronal vol 'barra lliure' i vol acabar amb les subrogacions».



Pel que fa al dret laboral de la subrogació, a través del comunicat manifesten que es té des de fa molts anys, arran de les lluites dels treballadors de diferents sectors, com els de serveis, hoteleria, i el metall entre molts altres. Per aquest motiu, els membres de la CGT fan una crida a les «mobilitzacions i a la lluita, que és l’únic camí per parar l'ofensiva de la patronal i el govern».