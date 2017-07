Ha activat la fase de prealerta el pla Infocat en diverses comarques de la demarcació de Tarragona, entre d'altres

Actualitzada 07/07/2017 a les 13:58

Protecció Civil demana extremar les precaucions per l'elevat risc d'incendi forestal i ha activat la prealerta del pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya Infocat en 17 comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona, de la Catalunya Central i de les Terres de l'Ebre. La situació de risc és especialment alta a l'interior de Catalunya, sobretot després de l'augment de les temperatures i el vent previstos per a aquest divendres. Així mateix, Protecció Civil ha recomanat evitar qualsevol de risc i alertar ràpidament al telèfon d'emergències 112 si es veu una columna de fum; i ha recordat la prohibició d'encendre foc prop de zones boscoses.



En concret, les comarques amb més risc d'incendi forestal aquest divendres són l'Alt Urgell, l'Alt Penedès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Anoia, el Bages, el Moianès, Osona, el Solsonès, la Noguera, la Segarra, l'Urgell, l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.