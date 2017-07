Més de 300 persones de l'arxidiòcesi de Tarragona participaran en el tradicional pelegrinatge a Lourdes

Malalts, voluntaris, equip mèdic, preveres i pelegrins sortiran dissabte, acompanyats de l'Arquebisbe, Jaume Pujol

06/07/2017 a les 11:30

Més de tres-centes pelegrins de l’arxidiòcesi de Tarragona marxaran aques dissabte cap a Lourdes per assistir al 45è pelegrinatge al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a França, organitzat per l’Hospitalitat diocesana de la Mare de Déu de Lourdes i que se s'allargarà fins el 12 de juliol.



Aquest pelegrinatge, que porta per lema 'El Senyor ha fet en mi meravelles', serà presidit, com cada any, per l'Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol.



Malalts, voluntaris, equip mèdic, preveres i pelegrins sortiran en autobús aquest dissabte a primera hora del matí des de Tarragona. Durant aquests dies els pelegrins participaran en diferents actes com la missa a la Gruta, la missa internacional a la Basílica de Sant Pius X, el viacrucis, la processó de torxes o el bany a les piscines habilitades per als malalts.



El primer pelegrinatge diocesà al santuari de la Mare de Déu de Lourdes es va fer el juny de 1973 sent aleshores arquebisbe de Tarragona el Dr. Josep Pont i Gol.