El periodista Ignasi Soler, distingit amb la Petxina Daurada 2017

La cap del delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Raquel Sans, ha rebut la Petxina Oberta; mentre que l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha rebut la Petxina Tancada

Redacció

Actualitzada 07/07/2017 a les 11:19

La junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha distingit a Ignasi soler amb la Petxina Daurada, entregada en el marc de la 25a edició de la Festa de les Petxines de la Informació. Aquesta distinció reconeix la trajectòria professional del periodista d’ofici i llarg bagatge que actualment dirigeix el Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.



En la gala, conduïda pels periodistes Marta Bonillo i Esteve Giralt i celebrada ahir dijous a les Granotes Terrassa de Tarragona, també s’ha fet entrega de la Petxina Oberta i la Petxina Tancada. La Petxina Oberta ha estat entregada a Raquel Sans, cap del delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, per «la disponibilitat a l’hora d’atendre les peticions dels mitjans de comunicació». A aquest premi, que reconeix la font que ha atès amb rigor i efectivitat als periodistes, també estaven nominats el gabinet de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Plataforma Trens Dignes.



Per altra banda, la Petxina Tancada ha estat per l’alcalde de Tarragona i president de la Fundació 2017, Josep Fèlix Ballesteros, que va ser representat per Javier Villamayor. La distinció, que és un toc d’atenció a una font que ha dificultat la feina dels mitjans pel seu hermetisme i poca accessibilitat, se li ha atorgat a Ballesteros per «la gestió de la informació durant els dies que va transcendir que els Jocs del Mediterrani s’ajornaven fins al 2018». Els altres candidats eren Joan Oliver i Xavier Llastarri, conseller delegat i president del Club de Futbol Reus Deportiu, respectivament, i Noemí Llauradó, presidenta del consell d’administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.



Enguany també s’ha fet un homenatge als periodistes jubilats que formen part del Col·legi de Periodistes a Tarragona, així com als integrants de les diferents juntes de la demarcació que, durant 31 anys de treball desinteressat, han ajudat a dignificar la professió del periodista.