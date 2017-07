Detingut un pres perillós de Cambrils que havia fugit de Brians 2 fa més de dos anys

La Guàrdia Civil l'ha arrestat a Vinaròs, després que a l'abril del 2015 aprofités un permís per fugir del centre penitenciari

La Guàrdia Civil ha detingut a Vinaròs un pres perillós que va fugir mentre complia una pena a Brians 2 per la seva relació amb un delicte de tinença il·lícita d'armes. Es tracta de Juan Manuel C.G., de 38 anys i de nacionalitat espanyola, que va escapolir-se aprofitant el primer permís que li va concedir el jutge de vigilància penitenciària l'abril del 2015. L'home, que és veí de Cambrils, havia estat condemnat anteriorment per un delicte d'extorsió. En el registre al seu domicili, la Guàrdia Civil li va intervenir un fusell Kalashnikov AK-47, dues pistoles, tres arcs, documentació falsa, un visor nocturn, emissores portàtils, grillons, un matxet, diversa munició i fletxes de punta metàl·lica.



La investigació es va iniciar a l'abril passat quan la Guàrdia Civil va començar a tenir indicis que el detingut residia a la zona del Baix Maestrat i vivia en un habitatge d'on no sortia mai.



A l'home se li atribueixen els delictes de dipòsit d'armes de guerra, tinença il·lícita d'armes, falsedat documental i trencament de condemna. De fet, estava requerit per cinc jutjats de Vinaròs, Tarragona i Barcelona que sol·licitaven la seva recerca, detenció i ingrés a presó.



El detingut i les diligències es van posar a disposició del Jutjat d'instrucció número 5 de Vinaròs.