El conductor del vehicle pesant ha resultat il·lès

Redacció

Actualitzada 06/07/2017 a les 18:32

Un camió ha bolcat mentre circulava per la carretera N-240 al seu pas per Figuerola del Camp, a l'Alt Camp, aquest dijous a la tarda. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), no hi ha hagut ferits en l'accident. El vehicle pesant ha bolcat al quilòmetre 26 de la via en direcció cap a Montblanc, i no podrà ser retirat fins demà divendres. S'ha tallat un dels carrils de la via, de manera que s'haurà de circular amb precaució per aquest tram.