El judici de la tragèdia de la Love Parade s'iniciarà el 8 de desembre

La primera tanda de sessions s'allargarà fins el 15 de febrer del 2018 i tindrà lloc al Centre de Congressos de Düsseldorf

Redacció

Actualitzada 06/07/2017 a les 11:16

El Tribunal de Duisburg ha informat que la tragèdia de la Love Parade finalment serà jutjada. El judici s’iniciarà el 8 de desembre a les 9.30h i s’allargarà, en una primera tanda de sessions, fins el 15 de febrer del 2018. Les sessions es faran al Centre de Congressos de Düsseldorf per raons d’aforament.



El judici es farà realitat després que els familiars de les víctimes presentessin, el juliol del 2016, un total de 367.090 signatures al Tribunal Superior de Düsseldorf, per tal de reclamar que reobrissin el cas i se celebrés un judici després que tanquessin la investigació del cas de la tragèdia de la Love Parade, que va tenir lloc el 2010.



Cal recordar que la justícia alemanya va decidir arxivar-la l’abril del 2016, deixant enrere la mort de 21 joves i més de 600 ferits, arran de l’allau humana que es va produir en aquest festival de música que no complia les normes de seguretat i va superar el seu aforament. Entre les víctimes hi havia dues catalanes. La cambrilenca Marta Acosta i la tarragonina Clara Zapater, filla de l’exregidor socialista a Tarragona, Francisco Zapater. Havien assistit al festival per celebrar el final de curs durant l’Erasmus a la ciutat, quan van quedar atrapades al túnel, on van morir ofegades.