El Govern rebutja les quatre vies de València perquè transformarà Castelló-Tarragona en un «coll d'ampolla»

Rull celebra que es plantegi connectar amb alta velocitat Catalunya i el País Valencià després de 15 anys però no accepta els termes proposats

Actualitzada 06/07/2017 a les 18:14

El Govern rebutja la proposta anunciada pel Ministeri de Foment per crear una doble plataforma ferroviària de València a Castelló per poder connectar Catalunya i el País Valencià amb alta velocitat perquè la creació de quatre vies en aquest nou tram tornarà a convertir en un «coll d'ampolla» el tram de Castelló a Tarragona, on encara s'està enllestint la doble via. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha demanat que es revisin els termes proposats de la nova infraestructura. «Benvingut sigui el canvi de plantejament però ja que s'adonen que cal canviar les coses que ho facin bé i amb totes les conseqüències. Si aconseguim superar a finals d'any el coll, d'ampolla que no ens condemnin a un altre al passar a quatre vies entre Castelló i València», ha apuntat.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha rebutjat que el plantejament de la doble plataforma ferroviària entre València i Castelló, per connectar amb l'alta velocitat el País Valencià i Catalunya, suposi reproduir el dèficit per assumir serveis que arrossega el tram entre Castelló i Tarragona, on encara no s'ha estrenat la doble via. Rull ha qüestionat que es plantegi un recorregut de l'AVE que vagi a diferents velocitats, un tram a 300 quilòmetres per hora i un altre a 200 quilòmetres per hora perquè només hi haurà dues vies que hauran d'assumir tot el transport amb tren de persones i mercaderies. «Insistim que no pot ser aquest element d'incertesa i que algunes de les promeses tenen poca solidesa», ha assenyalat Rull.



Malgrat que ha celebrat que s'uneixi València i Barcelona amb AVE, Rull ha rebutjat que «es condemni» les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona a un altre «coll d'ampolla». «No podem anar a cop de titular i xutar la pilota endavant i acabar sent un coll ampolla permanent. Ara que semblava que en superàvem un, en plantegen un altre. Des del Govern pensem que això no pot ser de cap de les maneres», ha dit.



«Ha costat 15 anys que entenguin les coses i benvingut sigui el canvi de plantejament», ha apuntat el conseller. Rull ha apuntat que el govern de l'estat ha acabat sucumbint a millorar les infraestructures del corredor «més potent i amb més demanda de tot l'estat espanyol» per corregir «un forat negre que quedava pendent». Segons el conseller de Territori, hauria estat «molt difícil» per al Ministeri seguir desplegant el tren d'alta velocitat «des del centralisme més intens» i des d'una «concepció radial» que ha ignorat els valencians i catalans malgrat que l'arc Mediterrani és on es concentra la major part del PIB estatal i des d'on es poden reactivar les exportacions, i per tant l'economia.