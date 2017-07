Detingut per colpejar un home al cap amb un tamboret en un bar de Torredembarra

El ferit va ser traslladat d’urgència a l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona amb una ferida oberta

Redacció

Actualitzada 06/07/2017 a les 11:29

Dos homes es trobaven immersos en una aferrissada discussió, la tarda del passat dimarts en un bar de Torredembarra, quan un d’ells va agredir a l’altre colpejant-lo al cap amb un tamboret. L’home va fugir del local després de l’agressió, mentre que els presents van donar l’avís dels fets a la Policia Local.



Els agents del cos policial van dirigir-se al lloc dels fets, on van atendre a la persona agredida d’un fort cop al cap, amb una ferida oberta, que va haver de ser traslladat d’urgència a l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Després van prendre declaració a diversos testimonis i van iniciar una recerca pels voltants per trobar a l’agressor.



Gràcies a la descripció facilitada, els agents van trobar l’individu pocs minuts després. L’home, de 25 anys i veí el municipi, va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de lesions greus. Finalitzades les diligències, el detingut ha passat a disposició judicial.